Наступ в Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ: деталі від The Washington Post 

Цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару - Дохи - для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. У ролі посередників мали виступити катарці, які зустрічалися б окремо з українською і російською делегаціями.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з переговорами.

Зазначається, що про таку можливу угоду - як і запланований саміт - раніше ніде не повідомлялося. Втім, автори матеріалу пишуть, що вони таки мали відбутися, але були зірвані через несподіване вторгнення України до Курської області.

Журналісти пишуть про те, що понад рік Росія завдавала ударів ракетами і БпЛА по українській енергосистемі. Ці атаки спричинили значні пошкодження електростанціям і спричиняючи відключення електроенергії в країні. Своєю чергою, українські Сили оборони б'ють по російських нафтових об'єктах: заводах, нафтобазах і резервуарах. Завдяки цьому ціни на газ у світі злетіли догори, а також було скорочено переробку нафти Москвою приблизно на 15%.

"Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні - щодо обмеженого припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню за умови, що РФ спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з анексованим 2014-го Кримом. Президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири області - включно з територіями, які російські війська не окупували, - які Кремль оголосив частиною Росії", - йдеться у матеріалі Washington Post.

Видання з посиланням на дипломата, що брав участь у переговорах, повідомив, що чиновники РФ відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України до Росії. Делегація Москви назвала це "ескалацією". Мовляв, Київ "не попередив Доху про свій транскордонний наступ". З його слів, РФ не скасувала переговори, а запевнили, що їм "потрібний час".

Попри це Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до катарської столиці. Втім, Катар відмовився, бо, мовляв, не бачить користі від односторонньої зустрічі. За словами дипломата, Доха обговорювала з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. Після цього сторони домовилися про саміт. Їм залишилося лише узгодити незначні деталі. Але "після Курська росіяни відступили".

Російський співрозмовник також зауважив, що "Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції".

"Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском", - висловилося джерело WP.

У відповідь на запит Washington Post в Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня. Після цього Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного. Тим часом у Кремлі не відповіли на запити.

Також Вашингтон відмовився від коментарів для цієї історії. Адміністрація президент Джо Байдена давно заявляла, що час і умови потенційної угоди про припинення вогню з Росією має визначати лише Україна.

Тим часом дипломат сказав, що Київ і Москва продемонстрували свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Втім, українські високопосадовці мали змішані очікування щодо успіхів на переговорах. Так, дехто оцінював шанси на успіх у 20%, а інші передбачали ще гірші перспективи навіть, якби штурму в Курській області не сталися.

"У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему", - цитує видання неназваного українського чиновника.

За словами українських і західних посадовців, крок Києва назустріч Росії, яка окупувала близько 20% української території, був частково спрямований на те, щоб надати Україні більше важелів впливу на майбутні переговори.

"Військові аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що українські війська зможуть утримати контроль над російською територією. Москва також продовжує здобувати перемоги в Донецькій області на сході України і не відводить звідти війська для захисту від нового українського наступу. Але хоча Київ, можливо, і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність швидких мирних переговорів, здається, зменшилася", - йдеться у матеріалі Washington Post.

Нагадаємо, WSJ дізналася, чи допомагали США Україні під час наступу. Зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена не хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію РФ.

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