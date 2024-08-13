Наступ у Курській області: експерт оцінив, чи вдасться армії РФ вибити ЗСУ

Після "прориву" кордону РФ у Курській області тривають бойові дії. Російська армія втратила багато військової техніки та особового складу. Наразі збройні сили РФ не в змозі вибити визвольні війська зі своєї території.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Втім, за його словами, російські військові можуть спробувати затримати наступ ЗСУ. Зокрема, тому з деяких ділянок фронту в Україні окупанти перекидають сили й засоби до Курської області.

"ЗС РФ можуть затримати наступ визвольної армії, однак вибити її за територію Російської Федерації вони не в змозі. Зараз починається перекидання сил із фронтових ділянок. Це має послабити тиск на Сили оборони України на більш активних ділянках фронту", – висловився експерт.

Він зауважив, що військове керівництво РФ уже відтягує деякі частини не лише з Харківської області, а й з південної ділянки на Донеччині.

"Це окремі батальйони, полки, зведені підрозділи, які перекидаються до Курської області", – повідомив експерт.

Нагадаємо, в ISW назвали чотири сценарії того, як влада РФ реагуватиме на події в Курській області. Крім того, американські аналітики наголошують, що ЗСУ змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.

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