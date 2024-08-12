Наступ в Курській області: експерт здивував тактикою, яка гарантувала успішне просування ЗСУ

Одна з причин "прориву" кордону РФ і швидкого просування ЗСУ в Курській області пов'язана з ефективною дезінформацією, яка перевершила інформацію російської розвідки.

Таку думку "Главрєду" висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він згадав кількатижневе інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова, який заявив про загрозу з півночі для України.

"Думаю,це було сказано зокрема для того, щоб можна було готуватися до нашої операції. Оскільки таким чином мало не виникнути запитань, чому Україна перекидає війська на Сумщину. За таких умов зрозуміло: перекидає, щоб захищатися", - наголосив експерт.

З його слів. повідомлення про наявність ворожих угруповань у Суджі, здатних атакувати Сумську область, також були частиною плану дезінформації. Саме це й дозволило створити ефект раптовості. А це, наголошує Мусієнок, є критично важливим для успішного виконання операцій на такому рівні.

"Зрештою, ворог виявився непідготовленим, а ми отримали змогу просунутися вглиб його території", - додав він.

Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов розповів, що, ймовірно, задумав "прорив" кордону в РФ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Мовляв, це у його стилі.

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