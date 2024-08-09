Наступ в Курській області: ексречник Генштабу розповів, хто задумав "прорив" кордону

Селезньов вважає, що про операцію розкажуть, коли настане потрібний момент.

"Прорив" кордону в Росії та операція в Курській області - у стилі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Таку думку висловив колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов в коментарі LIGA.net.

За словами Селезньова, хоча офіційно українське командування мовчить про події в Курській області, але успішний прорив кордону та укріплень, на які РФ витратила мільярди рублів, здійснили Сили оборони України.

Він припускає, що це – задум Сирського. Адже, наголосив ексречник Генштабу, "саме він є архітектором найбільш вдалої контрнаступальної кампанії України у 2022 році".

Селезньов висловив думку про те, що про операцію розкажуть, коли розголошення інформації про цю операцію не становитиме загрози для життя військовослужбовців.

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили, чим "прорив" в Курській області обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії.

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