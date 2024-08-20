Наступ в Курській області: Вашингтон зробив заяву про удари вглиб РФ американською зброєю

Українці захищають свою територію від агресії РФ, наголошують в Білому домі.
Незважаючи на наступ українських військ в Курській області, США не давали Україні дозволу бити американською зброєю по території РФ.
Про це заявила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.
Вона зауважила, що позиція Білого дому щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася.
"Це їхня військова операція. Так, вони захищають свою суверенну територію і агресію з боку Росії, яку ми спостерігаємо вже понад двох років. Однак наша політика не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - наголосила Карін Жан-П'єр.
Вона також додала, що США не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції.
Нагадаємо, Україна застосувала німецьку техніку в Курській області. Так, у Мережі про те, що українські Збройні сили могли використовувати німецькі танки та БМП
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