Українці захищають свою територію від агресії РФ, наголошують в Білому домі.

Незважаючи на наступ українських військ в Курській області, США не давали Україні дозволу бити американською зброєю по території РФ.

Про це заявила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

Вона зауважила, що позиція Білого дому щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася.

"Це їхня військова операція. Так, вони захищають свою суверенну територію і агресію з боку Росії, яку ми спостерігаємо вже понад двох років. Однак наша політика не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - наголосила Карін Жан-П'єр.

Вона також додала, що США не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції.

Нагадаємо, Україна застосувала німецьку техніку в Курській області. Так, у Мережі про те, що українські Збройні сили могли використовувати німецькі танки та БМП

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