Наступ в Курській області: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт

Українські Збройні сили під час наступу на території РФ взяли під контроль ще один населений пункт в Курській області.

Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського.

"У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", — наголосив глава держави.

З його слів, на Сумщині спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

Зазначається, що Володимир Зеленський відвідав прикордонні території Сумської області. Президент провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та очільником Сумської ОВА Володимиром Артюхом.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті повідомили, що ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 км від міжнародного кордону.

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