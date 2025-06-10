Наступ в Сумській області: чи вдасться росіянам прорватися до Сум

Наступ на Суми. / © ТСН

Реклама

Армія РФ продовжує активний наступ на території Сумської області. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. Сил для прориву до Сум росіяни не мають.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло в коментарі Obozrevatel .

За його словами, операція росіян на Сумщині має кілька цілей. Крім інформаційної та військової, також терор мирного населення.

Реклама

"Практична терористична мета, якої вони хочуть досягти, - максимально наблизитися до Хотині, Нової Січі та інших населених пунктів на півдні, розгорнути там артилерію, операторів FPV-дронів для того, щоб тероризувати місто Суми, мешканців, знищувати цивільну інфраструктуру", - заявив Жмайло.

Експерт вважає, що у ворога недостатньо сил, щоб прориватися до міста Суми і штурмувати саме місто. Армія РФ використовує чисельну перевагу, з величезними втратами - по 300-400 за один населений пункт.

Жмайло каже, що війська РФ стикаються зі ще більшими проблемами, коли впираються в місто, а захоплювати його окупантам вдається, якщо фактично стерти з лиця землі КАБами та артилерією.

Утім, військовий експерт вважає, що Сумам не загрожує доля зруйнованих на Донбасі міст.

Реклама

Нагадаємо, на деяких ділянках в Сумській області росіяни стоять за 20 км від Сум. Це створює загрозу ударами FPV-дронами по місту. Втім, наразі таких обстрілів немає, кажуть в ОВА.

За інформацією місцевої влади, ситуація у прикордонних районах Сумщини напружена, але контрольована. Саме тому наразі підстав для евакуації жителів обласного центру немає. Натомість вивезення людей з населених пунктів на кордоні триває.