"Наступ з півночі вже триває": Буданов шокував українців невтішними новинами - усі подробиці

Головний розвідник України Кирило Буданов вразив гучною заявою. У РНБО мають свою думку стосовно ймовірного наступу, а самопроголошений президент Білорусі взагалі вже віддав наказ своїй армії.

Чим ще шокував очільник ГУР, що сказав Лукашенко своїм військовим генералам та які плани в українських розвідників на Кримський міст - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Наступ з півночі

Загроза наступу російських військ на Україну з півночі є і вона абсолютно реальна. Тенденція – на загострення, тому ігнорувати проблему не можна. Про це в інтерв'ю виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Ба більше, він зауважив, що наступ з півночі вже триває, однак не уточнив, на Сумщині чи Чернігівщині, щоб "не провокувати паніку".

"Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу – а може, не буде? Буде! Вона вже триває", - сказав Буданов.

Буданов це сказав, за словами журналістів, "акцентовано й твердо", але не уточнив, йдеться про Сумський чи Чернігівський напрямок. Він додав, що проблеми є, і вони загострюються. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде.

"Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - наголосив Буданов.

Як бачимо, розмови про те, що Кремль планує великий наступ та хоче відкрити новий фронт на півночі, точаться періодично.

Думка РНБО

Примітно, що РНБО висловили свою думку щодо гучної заяви очільника ГУР. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавню заяву Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі. Багато людей помилково ототожнюють загрозу з "півночі", про яку говорив керівник ГУР Кирило Буданов, з територією Білорусі. Однак це помилкове сприйняття. Про це Андрій Коваленко написав у своєму Тelegram.

Лукашенко боїться?

Своєю чергою, військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі телемарафону оцінив, чи може режим Лукашенка відправити свої війська для нападу на Україну або знову надати свою територію, як плацдарм.

"Лукашенко перелякався. Там були китайсько-білоруські навчання щорічні, потім були розмови, що знову готується напад на Білорусь, від Лукашенка, потім концентрація певної кількості військ на кордоні з Україною", - каже експерт.

За його словами, є дуже чіткі пояснення, що у випадку нападу з боку Білорусі Україна згідно 51 статті статуту Організації об'єднаних націй може завдати удару по території ворога.

"Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удару по його армії, там армії в нього не залишиться. Тому розмови про те, що хочуть якось з півночі...Кирило Буданов дуже спокійно прокоментував, що цілком можливо, що для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині", - йдеться в повідомленні.

Водночас, аналітик пояснює, що з точки зору живої сили окупантів більше, тому їм вигідно розтягувати лінію фронту.

"Якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту і ми будемо розтягуватися, то ми будемо тонкіше. Тому таке може бути", - вказано у повідомленні.

Проте Гетьман заспокоює: очікувати, що росіяни спробують захопити Чернігів, Київ, Суми, Харків не варто. Адже сили та засобів, які вони там концентрують, не вистачить чисельно захопити такі великі міста.

"Просунутись ближче намагання будуть, спровокувати, розтягнути, тому тут з Кирилом Будановим можна погодитись на 100%", - заявив він.

Що каже Лукашенко?

Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в суботу, 13 липня, прибув на нараду у район неподалік від українського кордону і заявив, що наказує відвести білоруські війська. Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA.

Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона "змушена була реагувати".

У ході того ж заходу він зазначив, що планує обговорити "подальші кроки по Україні" з президентом РФ Володимиром Путіним, і наголосив на необхідності розпочати діалог, щоб запобігти ескалації у війні.

Буданов про замахи на Путіна

До речі, про Путіна. У великому інтерв’ю, яке Буданов дав для NV, він розповів, що Головному управлінню розвідки МО України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, спроби вбити главу Кремля були, однак поки що невдалі.

"Вони були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - йдеться в повідомленні.

Ба більше, на думку очільника ГУР, у росіян існує страх втратити Володимира Путіна.

Кирило Буданов зазначив ще про один страх. А саме один з найбільших страхів Путіна – знищення Кримського мосту. Очільник ГУР переконаний, що Кримський міст – це символ, це свідомість, тому його знищення – це десакралізація Криму для росіян. Його знищення набагато глибше і важливіше, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Начальник розвідки акцентує на тому, що у росіян тисячі одиниць техніки, а міст – один.

"Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчиру- новий порт Росії в Абхазії. Прекрасно", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може Кримський міст впасти цього року, Буданов каже, що це питання вже до Генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою заплановану роботу з цього питання робить.

Кримський міст – законна військова ціль

Зазначимо, про те що Кримський міст є законною військовою ціллю для України, підкреслював і командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+". Ба більше, незаконно збудований окупаційною владою Кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника, запевнив віцеадмірал.

Ба більше, про те, що Кримський міст – це законна військова ціль, говорив раніше і очільник СБУ Василь Малюк, коли розповідав деталі успішної української атаки на сакральне дітище Путіна.

Примітно, що росіяни не полишають намірів убезпечити Кримський міст. Однак, у ЗСУ кажуть, що це неможливо. Російська окупаційна армія намагається вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст. Втім, їм це не допоможе. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

З його слів, "ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати". Втім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть. Адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами.

Він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме - питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів".

За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України. А тому, зауважив речник ВМС ЗСУ, - це "законна військова ціль".

Безпека українців

Водночас віцеадмірал Олексій Неїжпапа закликав українців не перебувати біля військових об'єктів, розташованих у Криму. Та додав, що «в Криму є українці, там залишаються громадяни України. Ми захищаємо тих громадян України, які залишилися в Криму, ми повинні їх зберегти. І Збройні сили України ніколи не застосовують зброю по цивільних об'єктах".

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Звісно, протиповітряна оборона Криму, за словами віце-адмірала, дуже потужна. Мабуть, більше за все ППО – це Москва і Крим. Там стільки наставили росіяни засобів протиповітряної оборони – мабуть, по всій Росії немає. Звісно, вони гатять куди попало.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву керівника ГУР Кирила Буданова про наступ РФ з півночі заявив, що нібито ці слова "трохи не так зрозуміли".

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