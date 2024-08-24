Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни - CNN

Операція є цінним способом "перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування".

Наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

Про це пише CNN.

На думку, генерал-майора у відставці Міка Раяна, мета вторгнення ЗСУ - показати, що "перемога Росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати".

Раян також закликав, не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.

"ЗСУ розбили популярну думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни", - йдеться в публікації.

Водночас, за словами, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Матьє Булега, Курська операція є цінним способом "перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування".

"Україна знову продемонструвала, що різні "червоні лінії", спроектовані Путіним, - це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну", - додав Раян.

Ще одна перевага України внаслідок наступу на Купщину - захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання.

Зазначимо, операція ЗСУ у Курській області радикально вплинула на рейтинг Путіна.

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