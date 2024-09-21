Наступ ЗСУ на Курщину: політолог спрогнозував, що робитиме Путін

Завдяки Курській операції ЗСУ вдалося відтягнути понад 40 тисяч військових армії РФ.
Вторгнення ЗСУ до Курської області спричинило чимало проблем для російського диктатора Володимира Путіна.
Про це розповів політолог, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.
За його прогнозом, найближчими місяцями для Путіна головним завданням буде витиснути ЗСУ з Курської області.
"Щодо Покровська – та сама Курська область не дає змоги Росії наступати широким фронтом. У Росії зараз є можливість наступати лише в одному вузькому напрямку – на Покровськ. Зрозуміло, що це дуже важливий пункт, але навіть якщо Росія через 3-4 місяці, можливо раніше чи пізніше, візьме його під контроль і водночас залишиться шматочок Курської області, для Путіна це не буде перемогою", - йдеться в повідомленні.
Політолог вважає, що усі такі конфлікти закінчуються, коли обидві сторони почуваються виснаженими й не мають можливості серйозно просунутися ніде.
"Йому потрібно намалювати перемогу на своїх прапорах, пояснити, що він забезпечив безпеку російському народу, й після цього вже переходити до тих тягомотних домовленостей, які все одно на нього чекають", - сказав він.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, Курська операція триває вже більше ніж місяць. Завдяки їй вдалося відтягнути понад 40 тисяч військових армії РФ.
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