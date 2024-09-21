Наступ ЗСУ на Курщину: політолог спрогнозував, що робитиме Путін

Вторгнення ЗСУ до Курської області спричинило чимало проблем для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів політолог, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

За його прогнозом, найближчими місяцями для Путіна головним завданням буде витиснути ЗСУ з Курської області.

"Щодо Покровська – та сама Курська область не дає змоги Росії наступати широким фронтом. У Росії зараз є можливість наступати лише в одному вузькому напрямку – на Покровськ. Зрозуміло, що це дуже важливий пункт, але навіть якщо Росія через 3-4 місяці, можливо раніше чи пізніше, візьме його під контроль і водночас залишиться шматочок Курської області, для Путіна це не буде перемогою", - йдеться в повідомленні.

Політолог вважає, що усі такі конфлікти закінчуються, коли обидві сторони почуваються виснаженими й не мають можливості серйозно просунутися ніде.

"Йому потрібно намалювати перемогу на своїх прапорах, пояснити, що він забезпечив безпеку російському народу, й після цього вже переходити до тих тягомотних домовленостей, які все одно на нього чекають", - сказав він.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Курська операція триває вже більше ніж місяць. Завдяки їй вдалося відтягнути понад 40 тисяч військових армії РФ.

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