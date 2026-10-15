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Наступ ЗСУ змусив РФ терміново відводити війська з ключового напрямку: фронт Путіна "сиплеться" каскадом
Сили оборони України досягли значних успіхів на Лиманському напрямку (північ Донецької області), зірвавши плани російської армії щодо оточення Слов’янська та Краматорська.
Силам оборони України вдалося зупинити просування росіян в рамках операції «Вівальді» на півночі Донецької області в районі річки Жеребець.
Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.
«На Лиманському напрямку російські війська зосередили атаки на самому Лимані та північніше міста у напрямку Колодязів. Проте закріпитися на нових позиціях їм не вдалося через контратаки українських воїнів», — йдеться у звіті.
Фактично, це підтверджує зустрічні бої і штурми. Подальше просування залежатиме від співвідношення сил та особливостей місцевості, зазначають аналітики.
Ситуація на фронті — останні новини
Операція «Вівальді», за оцінками експертів, дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на Лиманському напрямку, завдати російським військам значних втрат і ускладнити їхні плани щодо подальшого наступу та оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації. Водночас операція ще триває, а ситуація на напрямку залишається динамічною.
Під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку українські сили змогли звільнити понад 200 квадратних кілометрів території.