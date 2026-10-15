Наступ ЗСУ змусив РФ терміново відводити війська з ключового напрямку: фронт Путіна "сиплеться" каскадом

ЗСУ / © Associated Press

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Силам оборони України вдалося зупинити просування росіян в рамках операції «Вівальді» на півночі Донецької області в районі річки Жеребець.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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«На Лиманському напрямку російські війська зосередили атаки на самому Лимані та північніше міста у напрямку Колодязів. Проте закріпитися на нових позиціях їм не вдалося через контратаки українських воїнів», — йдеться у звіті.

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Фактично, це підтверджує зустрічні бої і штурми. Подальше просування залежатиме від співвідношення сил та особливостей місцевості, зазначають аналітики.

Ситуація на фронті — останні новини

Операція «Вівальді», за оцінками експертів, дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на Лиманському напрямку, завдати російським військам значних втрат і ускладнити їхні плани щодо подальшого наступу та оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації. Водночас операція ще триває, а ситуація на напрямку залишається динамічною.

Під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку українські сили змогли звільнити понад 200 квадратних кілометрів території.

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