Наступальний імпульс російських окупантів на Харківщині зупинився: у Байдена зробили заяву

Попри знижені темпи, Харків все ще перебуває під загрозою.

Імпульс російських окупантів, які наступали на Харківському напрямку, застопорився.

Про це заявив Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише CBS News.

За його словами, рішення президента Байдена надати дозвіл Україні бити зброєю від західних партнерів по позиціях окупантів, мало “здоровий глузд”.

“Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився”, – сказав Салліван.

Він також додав, що Харків все ще перебуває під загрозою. Проте окупанти не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі.

“І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам”, – запевнив радник Джо Байдена.

Нагадаємо, що російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився.

Читайте також: