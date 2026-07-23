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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1026
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Наступає на п’яти Зеленському: у президента з’явився несподіваний конкурент

Колишній міністр оборони Михайло Федоров обігнав Володимира Зеленського за довірою українців (відповідно 65% і 59%).

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У разі виборів президента до першого туру дійшли б чинний президент України Володимир Зеленський, колишній головком ЗСУ, нині — посол України у Великій Британії Валерій Залужний і колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні групи «Рейтинг», опублікованому 22 липня.

У трійці лідерів Зеленський, Залужний та Федоров

У респондентів запитали, за кого вони голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. До трійки лідерів входять:

  • Володимир Зеленський (за нього б віддали 22,3%),

  • далі йде Валерій Залужний (14,9%),

  • замикає трійку Михайло Федоров (13,4%).

Між Залужним та Федоровим різниця несуттєва.

Далі за електоральними симпатіями йдуть:

  • Кирило Буданов (7,2%),

  • Олександр Усик (5,9%),

  • Петро Порошенко (4,6%),

  • Ігор Терехов (4,3%),

  • Дмитро Разумков (3,7%),

  • Андрій Білецький (2,3%).

  • Юлія Тимошенко (1,7%),

  • Сергій Притула (0,8%),

  • Віталій Кличко (0,3%).

Федорову довіряють більше ніж Зеленському

Також в українців запитали, кому вони довіряють найбільше. Результати були такі:

  • Валерію Залужному (70%),

  • Михайлу Федорову (65%),

  • Кирилу Буданову (62%),

  • Володимиру Зеленському (59%).

  • Олександру Усику висловили довіру 54% українців,

  • Олександру Сирському — 23%,

  • Петру Порошенку — 21%.

/ © Соціологічна група "Рейтинг"

© Соціологічна група "Рейтинг"

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, що більшість українців не підтримала рішення Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Проти звільнення виступили 72%.

Через відставку Федорова по країні тривають протести, які вимагають повернути колишнього міністра у Міноборони. В Києві 22 липня зібралося близько 500 людей. В інших містах на мітинги вийшло по кілька десятків протестувальників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1026
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