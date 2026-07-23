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Наступає на п’яти Зеленському: у президента з’явився несподіваний конкурент
Колишній міністр оборони Михайло Федоров обігнав Володимира Зеленського за довірою українців (відповідно 65% і 59%).
У разі виборів президента до першого туру дійшли б чинний президент України Володимир Зеленський, колишній головком ЗСУ, нині — посол України у Великій Британії Валерій Залужний і колишній міністр оборони Михайло Федоров.
Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні групи «Рейтинг», опублікованому 22 липня.
У трійці лідерів Зеленський, Залужний та Федоров
У респондентів запитали, за кого вони голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. До трійки лідерів входять:
Володимир Зеленський (за нього б віддали 22,3%),
далі йде Валерій Залужний (14,9%),
замикає трійку Михайло Федоров (13,4%).
Між Залужним та Федоровим різниця несуттєва.
Далі за електоральними симпатіями йдуть:
Кирило Буданов (7,2%),
Олександр Усик (5,9%),
Петро Порошенко (4,6%),
Ігор Терехов (4,3%),
Дмитро Разумков (3,7%),
Андрій Білецький (2,3%).
Юлія Тимошенко (1,7%),
Сергій Притула (0,8%),
Віталій Кличко (0,3%).
Федорову довіряють більше ніж Зеленському
Також в українців запитали, кому вони довіряють найбільше. Результати були такі:
Валерію Залужному (70%),
Михайлу Федорову (65%),
Кирилу Буданову (62%),
Володимиру Зеленському (59%).
Олександру Усику висловили довіру 54% українців,
Олександру Сирському — 23%,
Петру Порошенку — 21%.
Відставка Федорова — останні новини
Нагадаємо, що більшість українців не підтримала рішення Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Проти звільнення виступили 72%.
Через відставку Федорова по країні тривають протести, які вимагають повернути колишнього міністра у Міноборони. В Києві 22 липня зібралося близько 500 людей. В інших містах на мітинги вийшло по кілька десятків протестувальників.