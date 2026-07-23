Наступає на п’яти Зеленському: у президента з’явився несподіваний конкурент

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У разі виборів президента до першого туру дійшли б чинний президент України Володимир Зеленський, колишній головком ЗСУ, нині — посол України у Великій Британії Валерій Залужний і колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні групи «Рейтинг», опублікованому 22 липня.

У трійці лідерів Зеленський, Залужний та Федоров

У респондентів запитали, за кого вони голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. До трійки лідерів входять:

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Володимир Зеленський (за нього б віддали 22,3%),

далі йде Валерій Залужний (14,9%),

замикає трійку Михайло Федоров (13,4%).

Між Залужним та Федоровим різниця несуттєва.

Далі за електоральними симпатіями йдуть:

Кирило Буданов (7,2%),

Олександр Усик (5,9%),

Петро Порошенко (4,6%),

Ігор Терехов (4,3%),

Дмитро Разумков (3,7%),

Андрій Білецький (2,3%).

Юлія Тимошенко (1,7%),

Сергій Притула (0,8%),

Віталій Кличко (0,3%).

Федорову довіряють більше ніж Зеленському

Також в українців запитали, кому вони довіряють найбільше. Результати були такі:

Валерію Залужному (70%),

Михайлу Федорову (65%),

Кирилу Буданову (62%),

Володимиру Зеленському (59%).

Олександру Усику висловили довіру 54% українців,

Олександру Сирському — 23%,

Петру Порошенку — 21%.

© Соціологічна група "Рейтинг"

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, що більшість українців не підтримала рішення Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Проти звільнення виступили 72%.

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Через відставку Федорова по країні тривають протести, які вимагають повернути колишнього міністра у Міноборони. В Києві 22 липня зібралося близько 500 людей. В інших містах на мітинги вийшло по кілька десятків протестувальників.

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