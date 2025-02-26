Наступна угода із США потребуватиме схвалення Радою — Зеленський

Перед укладанням детальнішої угоди про роботу Фонду Україна повинна “розібратися з ліцензіями та провести аудит”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна, детальніша угода із США щодо корисних копалин потребуватиме ратифікації Верховною Радою. Вона регулюватиме діяльність так званого "Інвестиційного фонду відбудови".

Про це український президент повідомив на брифінгу у середу, 26 лютого.

За його словами, наступна угода буде стосуватися роботи Фонду і вона буде “більш серйозною і складною”.

“Там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США", - повідомив Зеленський.

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Як наголосив президент, перед укладанням детальнішої угоди про роботу Фонду Україна повинна “розібратися з ліцензіями та провести аудит”.

"Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", - уточнив він.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, завершилися переговори щодо так званої "Угоди про копалини", яка не потребує ратифікації Верховною Радою. Вона містить головне юридичне зобов’язання України – розпочати переговори зі США про угоду щодо діяльності так званого "Інвестиційного фонду відбудови" – двосторонньої структури, яку мають створити Україна і США.

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