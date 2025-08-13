ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
73
2 хв

Наступна зустріч "Рамштайн": Шмигаль повідомив, як триває підготовка

Засідання «Рамштайн» відбудеться вже у вересні 2025 року.

Катерина Сердюк
Наступна зустріч "Рамштайн": Шмигаль повідомив, як триває підготовка

© Associated Press

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Коли чекати на наступний «Рамштайн»

Як зазначив Шмигаль, вдалося скоординувати основні позиції.

«Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі», — зауважив він.

Крім того, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікується, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи», — завершив Шмигаль.

Раніше стало відомо про ключові рішення, ухвалені на попередньому «Рамштайні». Так:

  • США — ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування;

  • Німеччина — долучиться до ініціативи щодо передавання п’яти систем Patriot, які повинні незабаром надійти до України. Крім того, Німеччина передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;

  • Канада — продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» і виділить 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;

  • Нідерланди — надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;

  • Норвегія — 2025 року загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн на закупівлю в українського ОПК;

  • Швеція — готує новий пакет із засобами ППО, артилерією та технікою.

