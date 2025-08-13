Наступна зустріч "Рамштайн": Шмигаль повідомив, як триває підготовка

© Associated Press

Реклама

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Коли чекати на наступний «Рамштайн»

Як зазначив Шмигаль, вдалося скоординувати основні позиції.

Реклама

«Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі», — зауважив він.

Крім того, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікується, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи», — завершив Шмигаль.

Раніше стало відомо про ключові рішення, ухвалені на попередньому «Рамштайні». Так:

Реклама