- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 2 хв
Наступна зустріч "Рамштайн": Шмигаль повідомив, як триває підготовка
Засідання «Рамштайн» відбудеться вже у вересні 2025 року.
Очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Коли чекати на наступний «Рамштайн»
Як зазначив Шмигаль, вдалося скоординувати основні позиції.
«Подякував Британії за активну підготовку і організацію зустрічі», — зауважив він.
Крім того, йшлося про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікується, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
«Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи», — завершив Шмигаль.
Раніше стало відомо про ключові рішення, ухвалені на попередньому «Рамштайні». Так:
США — ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування;
Німеччина — долучиться до ініціативи щодо передавання п’яти систем Patriot, які повинні незабаром надійти до України. Крім того, Німеччина передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;
Канада — продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» і виділить 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;
Нідерланди — надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;
Норвегія — 2025 року загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн на закупівлю в українського ОПК;
Швеція — готує новий пакет із засобами ППО, артилерією та технікою.