"Наступна зима буде непростою": нардеп назвав міста, які опиняться під найбільшою загрозою

Майбутній опалювальний сезон в Україні може виявитися вкрай напруженим через загрозу нових атак по енергетичній інфраструктурі.

Як зазначив народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Нагорняк в ефірі «Ранок.LIVE», російська армія продовжує цілеспрямовано бити по об’єктах енергетики, роблячи ставку саме на мегаполіси.

За його словами, у зоні підвищеної небезпеки перебувають Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Саме ці міста, на його переконання, розглядаються ворогом як ключові цілі для ударів по критичній інфраструктурі.

«На мою думку, наступна зима буде непростою. Вона точно буде складною, адже росіяни не зупиняються і методично знищують нашу інфраструктуру. Найважча ситуація може скластися в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі, оскільки ворог зосередив свої зусилля саме на цих містах. Ми також добре розуміємо, що Київ значною мірою залежить від роботи трьох теплоелектроцентралей, які забезпечують місто і теплом, і електроенергією. Водночас ці об’єкти вже зазнали серйозних пошкоджень, і їх відновлення потребує часу», — зазначив він.

Також Нагорняк підкреслив, що навіть найпотужніші системи протиповітряної оборони не здатні гарантувати повний захист від масованих обстрілів.

Нагадаємо, у Києві планують запустити «теплові швидкі» — мобільні котельні для аварійного відновлення тепла під час атак. Якщо всі елементи запрацюють, місто зможе проходити опалювальний сезон навіть за умов серйозних пошкоджень енергетики — за принципом: світла може не бути, але тепло залишиться.

