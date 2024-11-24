Наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року – Андрій Мельник

До інавгурації Дональда Трампа Україну очікують найскладніші тижні в її історії, адже новообраний президент США прагне швидко закінчити російську війну проти України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв’ю “Радіо Свобода” зазначив, що українська дипломатія повинна активно працювати з командою Трампа та розробити кілька сценаріїв завершення війни, щоб уникнути нав’язування мирних рішень ззовні.

"Повірте мені, моєму відчуттю: ці наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними й складними в історії України після 1991 року. Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурація, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше", – підкреслює Андрій Мельник.

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Він наголосив на необхідності зосередити всі зусилля на цих восьми критичних тижнях до інавгурації президента Трампа.

"Всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, на Флориді – там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Найгіршим буде, якщо якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову", – додав посол.

Нагадаємо, війна Росії проти України може завершитися 2025 року, принаймні на деякий час. Російський диктатор може скористатися зміною влади в США, щоб вирішити це питання.

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