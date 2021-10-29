Наступні три тижні будуть критичними: у МОЗ повідомили, коли коронавірус піде на спад в Україні

Наступні три тижні будуть критичними: у МОЗ повідомили, коли коронавірус піде на спад в Україні

Новий підйом захворюваності на коронавірус буде навесні 2022 року.

В Україні критична ситуація з коронавірусом, очікується, що буде найближчі три тижні. Натомість спад захворюваності, за попередніми прогнозами, буде в січні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Гордон".

Основна причина високих показників щодо коронавірусу, за його словами, через те, що поточна хвиля повністю викликана новим штамом "Дельта", який має більшу заразність, більш тяжкий перебіг, швидке поширення, ніж штами за попередніх хвиль.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.

Другою причиною стрімкого погіршення ситуації головний санлікар називає зневажання карантинних правил, рекомендацій медиків та органів влади.

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Крім того, одночасно з підйомом коронавірусної хвороби відбувається рутинний сезонний підйом захворюваності на ГРВІ, що також впливає на загальну захворюваність.

"Можливо, це втома від карантинних заходів. На жаль, але факт: люди так і не навчилися використовувати маски, захищати себе та своїх близьких. Підсумок – перехід частини областей до "червоної" зони", - пояснив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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