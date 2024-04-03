Наступними вихідними пил із Сахари знову накриє Європу: які регіони України зачепить

За даними французкого метеоролога, 7 квітня пил з Африки досягне, зокрема, північно-західної частини України.

Наступними вихідними, 6 і 7 квітня, до Європи знову прийде тепле повітря з півночі Африки з дрібним пилом із Сахари.

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

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"З таким динамічним приходом повітря з півдня, просто з Африки, повернення піску в небо Франції видається неминучим", – заявив метеоролог Гійом Сеше.

Також він опублікував карту, на якій вказано, що 7 квітня пил з Африки знову накриє країни Західної Європи –Чехію, Польщу, частково Словаччину, а також північно-західну частину України.

Notre pays doit se préparer à un nouvel afflux massif de poussières de #sable en provenance du #Sahara ! Les concentrations s'annoncent importantes ce week-end des 6 et 7 avril 2024. Notre article ➡️ https://t.co/wTf5agq3L5 pic.twitter.com/eFoxCpyjMT — Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 2, 2024

Залежно від погоди, пісок у небі та відкладення, наприклад, на автомобілях можуть бути більш-менш помітними.

За словами французького метеоролога, велика кількість пилу може "послабити сонячні промені та сприяти утворенню щільної завіси хмар, що, ймовірно, сповільнить підвищення температури".

Пил із Сахари над Україною

Нагадаємо, в суботу, 31 березня, пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

Вже наступного дня пил охопив значну частину Європи та дістався майже всієї території України. 2 квітня пустельний пил, принесений південними вітрами, все ще зависав у повітрі над Україною.

Метеорологи пояснили, чи небезпечний цей пил для здоров'я українців.