"Наступний місяць буде вирішальним": Макрон зробив заяву про війну в Україні

Макрон каже, що Україні ще не час сідати за стіл перемовин.

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що у випадку, якщо Росії дозволять виграти війну, в Європі з'явиться нова імперська влада.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Макрона, те, що російський диктатор Володимир Путін робить в Україні - це імперіалізм і колоніалізм. Тому "обов’язком" його країни та всіх країн є підтримка України в її обороні.

Також він наголосив, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україні намагається повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій.

"Для України "ще не час" сідати за стіл переговорів", - сказав французький президент.

При цьому він зауважив, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся із закликом до Ізраїлю припинити вбивати жінок і дітей у секторі Гази.

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