"Наступний рік має стати ключовим для України": Зеленський про головне завдання на 2025-й

Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям потрібно здолати окупанта, перемогти російське зло. Нам потрібен справедливий мир, і кожен має працювати саме заради цього.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня дипломата.

"Потрібен конкретний результат"

За словами глави держави, бути послом України, українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим, наголошує Зеленський, з точки зору саме цього завдання.

"Ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком справедливого миру", - наголосив український лідер.

Він додав, що у січні – після зміни адміністрації США – відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Зокрема, йдеться про:

вибори у Німеччині та Польщі;

зміни внутрішнього балансу сил та настроїв на Близькому Сході, у регіоні Затоки, Північній Африці, Сахелі, Латинській Америці;

просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії;

розвиток реального партнерства з Японією;

більш змістовні відносини з Кореєю.

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так – хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський звільнив та призначив послів України у низці держав. Зокрема, йдеться про диппредставників у Словенії, Литві, Руанді, Багамах, Тринідаді й Тобаго, Індонезії, Японії та Китаї.

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