Наступний тиждень буде переважно холодним: в Україні знову зміниться погода

Наступний тиждень буде переважно холодним: в Україні знову зміниться погода

Від понеділка-вівторка зниження температури прийде майже у всі регіони країни.

До України знову йде похолодання, яке вже завтра, 10 квітня, очікується у західних, північних областях та в більшості центральних областей. Водночас у східних областях та у південній частині у неділю ще триматиметься тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 квітня в країні очікуються помірні дощі, вночі у західних областях з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, у східних та південно-східних областях без опадів. Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 7-12°, на решті території 13-18°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

У понеділок, 11 квітня, в Україні також ітимуть дощі, вночі у північних та центральних областях місцями з мокрим снігом, у східній частині, вночі і в західних областях без опадів. Температура у східній частині вночі 7-12° тепла, вдень 17-22°, у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

12-13 квітня похолодає ще сильніше. Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях від 1° тепла до 4° морозу, у східних областях 12 квітня 6-11° тепла, 13 квітня 2-8° тепла, вдень в Україні 6-12° тепла, у південній частині, на Луганщині, Закарпатті, 13 квітня і в західних областях 10-15°.

У Києві неділя, 10 квітня, також буде з дощем, вночі 11 квітня з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 10 квітня вдень, 11 квітня впродовж доби пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10 квітня 5-7° тепла, 11 квітня 2-4° тепла, вдень 8-10°. 12-13 квітня у столиці буде сухо. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, наступний тиждень в Україні буде переважно холодним, у столиці відчутно похолоднішає вже завтра, 10 квітня.

Потепління, за її прогнозами, ймовірне від 15 квітня.

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