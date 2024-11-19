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Безкоштовне харчування для школярів: Зеленський дав важливе доручення уряду

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Безкоштовне харчування для школярів: Зеленський дав важливе доручення уряду

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Це важливо зробити.

У 2025 році для всіх українських школярів мають запровадити безкоштовне харчування. Таке доручення отримав уряд.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Цього року ми запровадили для всіх українських діточок з 1 по 4 клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів. Це важливо. Важливо зробити", – наголосив український лідер.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про пенсії. Він запевнив, що кошти для їх виплат в України є. 

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