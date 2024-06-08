Наступного тижня погода зіпсується: у яких регіонах влуплять грозові дощі

Наступного тижня в Україні не очікується істотне коливання температур, проте буде багато дощів часом із грозами.

Про це у коментарі "Фактам ICTV" повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

За її даними, від середи, 12 червня, зросте ймовірність більш інтенсивних дощів в Україні. За попередніми прогнозами, є ймовірність виходу циклонів із південного заходу – тобто потужний циклон із системами хмар.

Хоч і погодні процеси наступного тижня будуть доволі динамічні, але й сонця також буде вдосталь.

Погода в Києві

Від понеділка в Києві прогнозуються короткочасні дощі – територія Київщини перебуватиме в нестабільній атмосфері, коли можуть формуватися дощові хмари, найчастіше у другій половині дня. Проте і сонця в Києві буде достатньо.

"Затяжних дощових процесів не очікуємо", – сказала синоптикиня.

Якщо загалом дивитися на картину дощів наступного тижня, то більше їх очікується в західних, північних і частково в центральних регіонах.

Водночас у південних областях України зберігатиметься погода без опадів, тому що там зі східної сторони надходитиме поле підвищеного тиску, яке й забезпечить низьку ймовірність опадів. Тобто там очікується більше сонця та менше хмарності. Температурні показники в нічні години сягатимуть до +22 °C, а в денні години +28-34 °C. У тих регіонах зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомив, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

Читайте також: