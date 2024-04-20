Наступного тижня у Кабміні очікується парад відставок "за власним бажанням" – нардеп

Не факт, що усі відставки та призначення відбудуться саме на наступному тижні, зазначив Ярослав Железняк.

Наступний тиждень буде пленарним (23-25/04) і …кадровим.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням".

Тут, увага, ніхто не знає фінального рішення. Але є відчуття що це буде:

1) зміни по Кабміну: 3-4 міністра, серед яких навіть два віце-премʼєра.

2) Гепрокурор (ось тут я досі не впевнений, що прям на наступному тижні).

3) Звільнять члена/ів Рахункової палати.

4) Можливо, ще пару позицій.

Плюс до цього, треба буде зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів", – написав нардеп.

Железняк зауважив, що не факт, що усі призначення відбудуться саме на наступному тижні.

"Ще раз, остаточного рішення по конкретним прізвищам немає, тому може перебратися ще. Але точно якийсь кадровий пакет буде”, – стверджує нардеп.

Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді готуються ухвалити важливі кадрові рішення щодо окремих міністерств та їхніх очільників. За його словами, Мінкульт “будуть розформовувати і кудись приєднувати”. “Точно на вихід — Верещук”, — спрогнозував Гончаренко долю очільниці Мінреінтеграції.

Також нардеп прогнозує звільнення міністра освіти та науки Оксена Лісового та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Останній, щоправда, за словами Гончаренка, “під питанням”.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада у другій половині квітня планує розглянути кадрові питання, і тоді може бути вирішена доля окремих міністерств та посадовців.

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