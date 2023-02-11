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Наступного тижня в областях не вимикатимуть електроенергію: графіки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Наступного тижня в областях не вимикатимуть електроенергію: графіки

Фото: УНІАН

Будуть проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

У компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі.

"Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні  згідно з графіком", - повідомили в "Укренерго".

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
  • 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
  • 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
  • 16 лютого: Дніпропетровська область;
  • 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;
  •  20 лютого: Львівська, Одеська.

"По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.

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Дата публікації
Перегляди
2918
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