Наступного тижня в областях не вимикатимуть електроенергію: графіки

Будуть проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

У компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від наступного тижня.

Про це повідомили у пресслужбі.

"Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні згідно з графіком", - повідомили в "Укренерго".

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

"По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.

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