Наступного тижня в областях не вимикатимуть електроенергію: графіки

Будуть проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.
У компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від наступного тижня.
Про це повідомили у пресслужбі.
"Заміри фактичного споживання продовжаться на наступному тижні згідно з графіком", - повідомили в "Укренерго".
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:
- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
- 16 лютого: Дніпропетровська область;
- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;
- 20 лютого: Львівська, Одеська.
"По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області", - наголошують у компанії.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.
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