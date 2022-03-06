Наступного тижня в Україні для тих, хто втратив роботу під час війни, запрацює програма "єПідтримка"

Наступного тижня в Україні для тих, хто втратив роботу під час війни, запрацює програма "єПідтримка"

Працівники та ФОП, які через війну втратили заробіток, зможуть отримати 6,5 тисячі гривень.

Наступного тижня в Україні запрацює державна програма за ініціативою президента "єПідтримка".

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В межах цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, отримає 6,5 тисяч гривень грошової допомоги.

"Програма буде працювати за аналогією виплат за вакцинацію, тобто через застосунок "Дія" . Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме отримати гроші. Але це зараз, а надалі кожен має працювати задля перемоги України", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.

Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».

Допомога надається таким застрахованим особам:

працівникам на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;

фізичним особам – підприємцям (ФОП).

Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:

перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС;

надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.

У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.

Раніше Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.