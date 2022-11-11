Наступного тижня відбудеться сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України

Голова Міністерства оборони США Ллод Остін наступного тижня проведе сьоме засідання Контактної групи, на якій розглянуть питання посилення оборони України.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Повідомляється, що засідання буде проводитись онлайн, на яку має зібратись представники майже 50 країн.

"Ця зустріч буде проходити віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить міністрам і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля щодо постачання Україні засобів для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", — сказав Сінгх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову підтримку України, зокрема темою розмови стало постачання ППО.

Також ми раніше інформували, що радник президента США Джо Байдена пообіцяв, що США будуть намагатися забезпечити Україну всім необхідним для деокупації.

Читайте також: