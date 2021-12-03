Наступного тижня з "червоної" зони карантину можуть вийти 8 або 9 областей - Ляшко

Які саме це регіони, очільник МОЗ не сказав.
Уже наступного тижня буде розглянуте питання про можливий вихід 8-9 областей з "червоної" зони карантину.
Про це у коментарі журналістам 3 грудня повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише "УНІАН".
"Щодо областей, які можуть вийти (ред. - із "червоної" карантинної зони), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет міністрів України прохання скликати Комісію ТЕБ та НС. Там потенційно готові вже 8 областей вийти, завтра очікуємо ще й 9-ту. Тому наступного тижня буде засідання Комісії ТЕБ та НС, де ми будемо розглядати це питання", - заявив очільник МОЗ.
Варто зазначити, що за даними МОЗ, станом на 3 грудня лише чотири області в Україні "жовті" - це Чернівецька, Харківська, Тернопільська та Кіровоградська, дві області перебувають на "помаранчевому" рівні: Закрпатьська та Полтавська, а усі інші 18 областей та Київ "червоні".
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