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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Наступний "Рамштайн" може відбутися в Україні: кого залучать до зустрічі — Умєров

Під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі відбулося спілкування з керівниками усіх дев’яти коаліцій, які надають підтримку Україні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров / © ТСН.ua

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести наступну зустріч у форматі «Рамштайн» в Україні, залучивши до неї представників українських Сил оборони та оборонно-промислового комплексу.

Про це він сказав під час спілкування з пресою за підсумками «Рамштайну», який відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у Брюсселі, передає «Укрінформ».

«Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК — це буде такий новий формат», — сказав Умєров.

Український міністр повідомив, що під час зустрічі у Брюсселі відбулося спілкування з керівниками усіх дев’яти коаліцій, які надають підтримку з постачання озброєння, військової техніки й боєприпасів. Сьогодні було підписано нову коаліцію з РЕБ.

За словами Умєрова, на нинішній зустрічі увагу було зосереджено на постачанні засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також артилерії, боєприпасів, броньованої техніки та на продовженні фінансування.

«Сьогодні ми отримали 21 мільярд євро, і це дуже потужні пакети та суттєва підтримка», — сказав очільник українського оборонного відомства, подякувавши за допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні групи «Рамштайн» назвав єдиний спосіб примусити Росію до завершення війни.

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