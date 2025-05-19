У Єврокомісії зробили важливу заяву про завершення війни в Україні

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася про спільні дії членів щодо завершення війни. Вона наголосила: наступний тиждень стане вирішальним для України.

Про це фон дер Ляєн заявила у неділю на тристоронній зустрічі в Римі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, повідомляє пресслужба ЄК.

“Нас об'єднує прагнення до справедливого та тривалого миру, і я знаю, наскільки ви залучені до припинення цієї війни, і дякую вам за це. Зараз, безумовно, важливо, щоб ми наполягали на тому, щоб справи рухалися вперед, і я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним у цьому відношенні”, — зазначила вона.

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