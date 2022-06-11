Настя Каменських про те, як дізналася про війну: "Мені хотілося взагалі стерти 24 лютого зі своєї пам'яті"

Настя Каменських про те, як дізналася про війну: "Мені хотілося взагалі стерти 24 лютого зі своєї пам'яті"

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як підтримує Україну на культурному та інформаційному фронті.

Як відомо, долею волі Настя Каменських з чоловіком, продюсером і репером Потапом буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення поїхали до Іспанії доробляти іспанський альбом артистки.

В прямому ефірі "Сніданку з 1+1" Настя зізналася, що наразі почувається дуже важко. Втім зірка не дає собі права розклеюватися, оскільки "має підтримувати культурний та інформаційний фронт". Артистка бере участь у благодійних концертах і дає дуже багато інтерв'ю іноземним виданням, де розповідає про події в Україні і як відчайдушно бореться український народ.

Окрім того, Каменських зізналася, що їй дуже важко згадувати той день, коли почалася повномасштабна війна:

"Мені хотілося взагалі стерти 24 лютого зі своєї пам'яті повністю. Тому що дзвінки, ці відео, які ти бачиш в Інтернеті, цей жах, який… Люди просто в істериці... Наше життя поділилося з 24 лютого на до та після. Дуже важко. Але я одразу взяла себе в руки, щоб активно працювати в соцмережах, бо в мене багато підписників, до яких я хотіла донести і показати: допоможіть, зупиніть, будь ласка, давайте всі разом зробимо все можливе, для того, щоб врятувати Україну", - пояснила Настя.

Прокоментувала Каменських й свій виступ на Latin American Music Awards на підтримку України разом з легендарними Black Eyed Peas. Говорячи про той день, співачка не стримала сліз:

"Я пам'ятаю, як я стою на сцені і там з лівого боку був екран, де я бачила сюжет, який показували саме перед цим виступом. Було дуже важко бачити свою країну такою", - сказала крізь сльози Настя.

Читайте також: