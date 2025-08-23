Насуваються грози зі шквалами: прогноз погоди на сьогодні, 23 серпня

В Україні стане прохолодніше / © Pixabay

У суботу, 23 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами.

У східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень +17-22°. У південно-східній частині вночі +15-20°, вдень +26-31°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Помірний дощ, по області місцями гроза, шквали. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +9-14°, вдень +17-22°. У Києві вночі +12-14°, вдень +20-22°.

Раніше синоптик попередив, що вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.