Насуваються грози зі шквалами: прогноз погоди на сьогодні, 23 серпня
Сьогодні, за прогнозом синоптиків, погода буде хмарною з проясненнями. Температура повітря опуститься.
У суботу, 23 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
За даними синоптиків, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами.
У східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень +17-22°. У південно-східній частині вночі +15-20°, вдень +26-31°.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Помірний дощ, по області місцями гроза, шквали. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі +9-14°, вдень +17-22°. У Києві вночі +12-14°, вдень +20-22°.
Раніше синоптик попередив, що вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.