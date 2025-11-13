На Україну насувається небезпека: синоптики сказали, які регіони в зоні погодного ризику

Мапа: Український гідрометеорологічний центр / © Укргідрометцентр

Реклама

Завтра, 14 листопада, на значній частині території України очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними Укргідрометцентру, у південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі й уранці прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів.

Реклама

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, зокрема на автошляхах і в аеропортах.

Водіям радять бути обережними, дотримуватись дистанції та зменшувати швидкість у зонах поганої видимості.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 листопада також йшлося про потепління і рвучкий вітер, а 19 листопада синоптики попередили про можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.