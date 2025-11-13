- Дата публікації
На Україну насувається небезпека: синоптики сказали, які регіони в зоні погодного ризику
Укргідрометцентр попереджає про туман 14 листопада в Україні. У південних, центральних областях і на Прикарпатті очікується жовтий рівень небезпеки. Видимість 200–500 метрів може ускладнити рух транспорту.
Завтра, 14 листопада, на значній частині території України очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними Укргідрометцентру, у південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі й уранці прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів.
Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, зокрема на автошляхах і в аеропортах.
Водіям радять бути обережними, дотримуватись дистанції та зменшувати швидкість у зонах поганої видимості.
