ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
509
Час на прочитання
1 хв

На Україну насувається небезпека: синоптики сказали, які регіони в зоні погодного ризику

Укргідрометцентр попереджає про туман 14 листопада в Україні. У південних, центральних областях і на Прикарпатті очікується жовтий рівень небезпеки. Видимість 200–500 метрів може ускладнити рух транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Україну насувається небезпека: синоптики сказали, які регіони в зоні погодного ризику

Мапа: Український гідрометеорологічний центр / © Укргідрометцентр

Завтра, 14 листопада, на значній частині території України очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними Укргідрометцентру, у південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі й уранці прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів.

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, зокрема на автошляхах і в аеропортах.

Водіям радять бути обережними, дотримуватись дистанції та зменшувати швидкість у зонах поганої видимості.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, 14 листопада також йшлося про потепління і рвучкий вітер, а 19 листопада синоптики попередили про можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
509
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie