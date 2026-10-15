До України йде південний вихор з зливами: синоптики дають невтішний прогноз до кінця тижня

Осінь / фото ілюстративне / © unsplash.com

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В Україні 15 жовтня збережеться прохолодна осіння погода з дощами в окремих регіонах, туманом та нічними заморозками на ґрунті.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що від Фінляндії до Кіпру простягається висотна улоговина охоплюючи два центри циклонів.

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Для України це означає, що до кінця тижня збережеться адвекція прохолоднішого повітря і сприятливі умови для розвитку циклонів.

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«Наступний південний вихор із порцією осінніх дощів чекаємо вже напередодні вихідних. Осінь набирає сили, перехідний сезон — він такий», — зауважив на своїй сторінці у Facebook синоптик.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 15 жовтні в Україні буде хмарна погода із проясненнями. Невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів, тоді як на сході та південному сході вони будуть помірними, а вдень місцями можливі сильні зливи.

Водночас у більшості північних і центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині суттєвих опадів не передбачається. Переважатиме північний вітер зі швидкістю 5–10 м/с, а денна температура повітря становитиме від +10 до +15 градусів, на крайньому сході країни очікується до +19 градусів.

Погода в Україні 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля у північних, Вінницькій та Черкаській областях. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств», — наголошують метеорологи.

Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 15 жовтня.

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