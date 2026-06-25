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Насилля у штурмовому полку "Скеля": командира відсторонили — що далі
Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від посади через розслідування щодо можливих порушень прав бійців.
Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків.
Про це повідомив речник 425-го Окремого штурмового полку «Скеля» Олексій Братущак у коментарі для «Суспільного».
Юрія Гаркавого відсторонили — що відомо
Повідомляється, що це пов’язано із проведенням розслідування щодо можливих порушень прав військовослужбовців у цьому полку.
Наразі у військовій структурі вирішують питання про те, хто саме виконуватиме обов’язки командира полку на період проведення перевірки.
Скандал довкола «Скелі» — останні новини
Нагадаємо, 24 червня, стало відомо, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпочинає перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».
Офіс військового омбудсмана України разом із Військовою службою правопорядку в червні 2025 року ідентифікував групу інструкторів, які організовували знущання у 425-му ОШП «Скеля».
Окрім цього, за даними журналістів, від кінця 2025-го до весни 2026 року серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.