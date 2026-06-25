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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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268
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Насилля у штурмовому полку "Скеля": командира відсторонили — що далі

Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від посади через розслідування щодо можливих порушень прав бійців.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Юрій Гаркавий

Юрій Гаркавий / © Instagram

Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомив речник 425-го Окремого штурмового полку «Скеля» Олексій Братущак у коментарі для «Суспільного».

Юрія Гаркавого відсторонили — що відомо

Повідомляється, що це пов’язано із проведенням розслідування щодо можливих порушень прав військовослужбовців у цьому полку.

Наразі у військовій структурі вирішують питання про те, хто саме виконуватиме обов’язки командира полку на період проведення перевірки.

Скандал довкола «Скелі» — останні новини

Нагадаємо, 24 червня, стало відомо, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпочинає перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Офіс військового омбудсмана України разом із Військовою службою правопорядку в червні 2025 року ідентифікував групу інструкторів, які організовували знущання у 425-му ОШП «Скеля».

Окрім цього, за даними журналістів, від кінця 2025-го до весни 2026 року серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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