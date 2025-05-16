Насипало багато снігу і вдарив мороз: на горі Піп Іван у травні лютує негода

У Карпатах випало багато снігу / © ДСНС

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Сьогодні, 16 травня, в горах випало чимало снігу. Рятувальники показали засніжену гору Піп Іван Чорногірський і нагадали українцям про обережність.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Наразі температура повітря у горах опустилася до -3 градусів.

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«Сніг посеред травня: Піп Іван Чорногірський вражає красою й нагадує про обережність. 16 травня вершина гори Піп Іван Чорногірський знову вкрилася снігом, також хмарно, вітер західний 2 м/с, температура повітря -3 градуси», — йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники показали засніжені схили / © ДСНС

Водночас рятувальники попередили, що в умовах весняної нестабільної погоди в горах може різко змінюватися температура, видимість, а сніг, дощ, сильний вітер і туман можуть перетворити красиву прогулянку на небезпечну пригоду.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вихідними — 17-18 травня — буде мокро та прохолодно. Незначне потепління прийде до України від наступного тижня.