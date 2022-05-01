Наталія Могилевська у шпиталі провідала пораненого бійця та зробила йому сюрприз

Українська співачка Наталія Могилевська зробила подарунок пораненому у війні бійцю і провідала його у лікарні.

Артистка завітала до одного зі шпиталів, де наразі після поранень у бою відновлюють сили наші захисники. Одного з бійців Могилевська ще й привітала з днем народження – зірка заспівала йому Happy birthday, презентувала величезний букет і розцілувала:

"Володимир, 28 років. Ми познайомились під час мого концерту в шпиталі. Тоді ті, хто зміг, прийшли, а до тих, хто не міг ходити - я пішла сама. Володя отримав поранення на самому початку війни 25-го лютого. Операція. Втрачено зір на 30-40%. Ушкоджено ногу, був розрив м'яких тканин і попереду ще 2-3 операції. Але Володя не здається, ніяк не дочекається, коли знову зможе бути в строю! І взагалі не охоче про свої хвороби розповідає. А сьогодні в нього день народження! Маю честь привітати! Обійняти!" – розповіла Могилевська.

Знаменитість побажала імениннику якнайшвидше одужати і більше ніколи не знати війни. "Жити щасливо в своїй квітучій Україні" – додала виконавиця.

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