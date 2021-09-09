Наталія Мосейчук допомогла хлопчику з рідкісною генетичною хворобою побачити море

Чотири роки тому ведуча взяла хлопчика під свою опіку.

Підопічний благодійного проєкту 1+1 media "Здійсни мрію", 11-річний Юрчик Синиця вперше у житті побачив море, про яке так довго мріяв!

Допомогла у здійсненні мрії хлопчика ведуча ТСН – Наталія Мосейчук. Чотири роки тому вона взяла хлопчика під свою опіку.

У малого Юрчика Синиці з Буковини рідкісна генетична хвороба – цистеноз. В Україні всього четверо діток з цим діагнозом, і двоє з них в цій одній родині — Юрчик та його молодший братик Сашко. Нирки відмовляють, організм отруюється…

"Здійсни мрію" познайомились з Юрчиком завдяки благодійному фотопроєкту "Мрій" та волонтерці Марті Левченко. Хлопчик мріяв про зустріч зі своєю улюбленою ведучою ТСН – Наталією Мосейчук. Увечері, коли починались новини і Юрчик чув знайомий голос телезірки, одразу біг до екрана.

Юра Синиця і Наталія Мосейчук / пресслужба каналу "1+1"

Доленосна зустріч сталася під час фотосесії. В той день Юра розповів Наталії про ще одну свою мрію — побувати на морі, почути, як плескаються хвилі, спробувати яка морська вода на смак, збудувати піщаний замок, дізнатися, чи риби такі прудкі, що їх можна спіймати руками?

Вже на відкритті фотовиставки Наталія Мосейчук пообіцяла Юрчику здійснити його мрію, але для цього треба було одужати остаточно. На щастя, завдяки підтримці Наталії й ТСН, небайдужим українцям, глядачам 1+1, вдалося зібрати 60 тисяч євро на пересадку нирки Юрчику.

Хлопчику зробили операцію, нирка прижилася і за чотири роки після першої зустрічі з Наталією, лікар нарешті дозволив поїхати на море! І цього серпня, вся родина вперше поїхала на море, до Туреччини на 10 днів! Чарівники зі "Здійсни мрію" забезпечили для родини трансфер з Чернівців і назад, ПЛР-тести, харчування, супровід до аеропорту.

Родина Синиць і Наталія Мосейчук / пресслужба каналу "1+1"

Родина Синиць на морі / пресслужба каналу "1+1"

Кілька годин перельоту, дорога з аеропорту й ось воно – омріяне море, якого так довго чекали! Родина жила у п'ятизірковому комфортабельному готелі: ультра all-inclusive, турботливі аніматори, великий басейн, перша лінія. Поруч один з найкрасивіших пляжів у світі – Клеопатри, фортеця Аланії, тиха гавань та інші пам’ятки.

Юрій Синиця / пресслужба каналу "1+1"

Юрій та Сашко Синиці / пресслужба каналу "1+1"

За десять днів у Туреччині Юрчик з братом, мамою та татом випробували різні туристичні маршрути, дитячі дискотеки, атракціони в аквапарку. Неймовірна пригода! Хлопчики гарно засмагли, спробували справжні турецькі солодощі, знайшли собі друзів. Для своєї Чарівниці Юрко привіз сувенір – турецьку засушену троянду.

Юрій та Сашко Синиці на морі / пресслужба каналу "1+1"

Юрій Синиця, аквапарк / пресслужба каналу "1+1"

А головне – вперше у житті хлопчик скупався у морі! Тепер сімейний альбом родини Синиць поповнився морськими фотоспогадами.

Після прильоту до Києва, родина приїхала до офісу 1+1 подивитись, як влаштоване телебачення зсередини. На подвір'ї телеканалу Юрчика зустріла його улюблена Чарівниця — Наталія Мосейчук. Малий одразу побіг обійматись до ведучої, бо дуже за нею скучив. Бачились і перед поїздкою, вона вибирала для нього з братом іграшки на море – нарукавники для плавання, водні бластери, сонцезахисний крем, плотик-кавун, набір іграшок для піску.

Зараз, разом з братом, Юра почувається добре, однак пожиттєво вони мають приймати краплі та пігулки, які допоможуть ниркам працювати. Ліки дорогі, та досі не сертифіковані в Україні – їх допомагають діставати волонтери. Хлопчик вже вдома — родина встигла повернутись до початку навчання у школі. Юрчик тепер п'ятикласник, а його братик Сашко цьогоріч пішов до першого класу. Поки триває реабілітація та ковід – хлопчики навчаються вдома.

"Ми дуже щасливі. Дітки відпочили, набралися сил. Ми повертаємось до нашого звичного життя. Наші діти обов’язково виростуть і будуть здорові. Важливо знати і вірити, що мрії здійснюються. Величезне дякую всім людям, хто підтримав і допоміг нам на шляху до мрії Юрчика", — розповіла мама Юрася Анжела Синиця.

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