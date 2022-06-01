Наталія Мосейчук у свій день народження звернулася по допомогу до українців

Ведуча Марафону "Єдині новини" від 1+1 Наталія Мосейчук у свій день народження подякувала глядачам у соцмережі за привітання та попросила замість подарунків їй зробити добру справу до Дня захисту дітей і допомогти дітям на термінові потреби.

Наталія Мосейчук зазначила, що зараз, під час війни, як ніколи треба триматися одне одного та робити добрі справи.

"Друзі! Дякую вам за щирі вітання та підтримку у цей день. Зараз ми кожен одне для одного підтримка та опора. І дуже важливо триматися разом - разом до перемоги. А особливо зараз підтримка потрібна нашим дітям - їм будувати цю країну, їм будувати майбутнє. Тому сьогодні, у ці дні, дуже важливо їх підтримати. На платформі Dobro.ua відкрито єдиний збір Україна СОС - туди ми збираємо кошти на гуманітарну допомогу та оперативне реагування на важливі потреби. Запрошую долучитися до допомоги. А ми все покажемо та відзвітуємо! Кожна гривня важлива! Дякую і бережіть себе!" - написала Мосейчук на своїй сторінці у соцмережі.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ukraine SOS - єдиний благодійний збір від ведучих 1+1 і команд Благодійного фонду "Ти не один" 1+1 media. Кошти підуть туди, де найбільше потрібні - на пальне для волонтерів-водіїв, перевезення і прийняття термінових гуманітарних вантажів, оперативну якісну психологічну, освітню та іншу допомогу українським дітям, адресну матеріальну підтримку родин у важких ситуаціях, допомогу в евакуації, закупи медичних витратних матеріалів на звернення лікарень, тощо.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча розповіла, що у столичному "Охматдиті" на прохання вчителів, батьків та лікарів, вже відновила роботу Школа супергероїв. Зараз там вже працюють вчителі із дітками, котрі потрапили туди через важкі поранення на війні, або перебувають на довготривалому лікуванні. Навіть і в Харкові найближчими днями скоро запуститься Школа супергероїв.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Інші школи на паузі, працюємо онлайн. На зв'язку з вчителями Херсону. Чекаємо і віримо, місто повернемо і скоро зустрінемось. На жаль, поки Кабмін і держава не може фінансувати школи в лікарнях. Тож тимчасово робимо це за допомоги партнерів", - розповідає Мосейчук.

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