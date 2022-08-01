Наталія Мосейчук відзначить двох вчителів у власній номінації "Вибір Серцем" на Global Teacher Prize Ukraine 

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення рф в Україну загальнонаціональна премія Global Teacher Prize Ukraine 2022 відбудеться у новому форматі. Церемонія без традиційного червоного хідника та золотих статуеток. Натомість можливість номінувати вчителя - залишилася.

Організатори премії, ГС Освіторія та її засновниця Зоя Литвин, збирають історії мужніх вчителів, які у воєнні часи лишилися відданими своїм учням і стали героями освітнього фронту, щоб наголосити: “Вчителі важливі. Попри все!”

Розповісти історію свого вчителя можна за посиланням.

Збір триває з 21 липня по 21 вересня. На День вчителя відібрані історії покажуть на українських каналах із загальною подякою усім освітянам.

Традиційно у власній номінації "Вибір Серцем" телеведуча 1+1 та Єдиного марафону новин, кураторка проєкту "Право на Освіту" та незмінна кураторка премії Наталія Мосейчук відзначить двох вчителів - шкільного психолога-педагога та відважного класного керівника. Двох вчителів, які прийняли страшний виклик війни, вчили та рятували.

Цьогоріч команда "Право на Освіту" закликає всіх - учнів та батьків, вчителів-колег розповісти нам про таких мужніх вчителів. Ми відзначимо педагога-психолога, який працює з дітками, постраждалими під час війни. На психологів зараз неймовірне навантаження, саме вони зцілюють дитячі серця і потребують особливої уваги. Також Наталія Мосейчук відзначить класного керівника з регіонів України, який попри бомбардування не покинув своїх учнів, продовжував працювати, налагодив роботу онлайн та підтримував своїх дітей усі ці дні, передаючи важливі знання не зупиняючи уроки.

“Кожен на своєму фронті наближає нашу перемогу. Вчителі - на своєму, освітньому, роблять все можливе, аби попри жахи війни учні все ж отримувал знання. Лікують знаннями, надихають, вчать долати випробування, тримати удар, хапатися за життя. Підіймають дух і вже готують дітей до викликів нового часу. Дякую всім і кожному. Тим, вчителям, які на зв’язку зі своїми учнями в окупації, хто проводив уроки у бомбосховищах, хто пішов на фронт боронити нашу країну. Особлива увага зараз до педагогів-психологів, адже саме вони вчать і допомагають не втрачати віру. Всім, до кого діти мріють прийти у класи 1 вересня. Ми маємо знати їх історії. Впевнена у кожного є своя. Діліться”, - зазначила Наталія Мосейчук.

Про Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize Ukraine — частина світового освітянського руху Global Teacher Prize. Щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

В межах премії у власній номінації "Вибір Серцем" Наталія Мосейчук відзначає вчителів - освітніх терапевтів, які лікують знаннями та відкривають світ своїм учням. У різні роки переможцями номінації ставали викладачі зі шкіл при лікарнях, Школи Супергероїв по всій країні.