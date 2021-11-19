Наталія Мосейчук змінила освіту для дітей України на краще: "Школа супергероїв" стане держустановою

Засновником установи є Кабмін. Координуватиме роботу МОН.
30 листопада 11.30 в Міністерстві освіти та науки України на 1 поверсі (пр-т Перемоги, 10) відбудеться прессконференція, присвячена презентації Державної установи «Школа Супергероїв», заснованої Кабінетом Міністрів України.
З вітальним словом виступить засновниця "Школи Супергероїв" Смірнова Євгенія.
Участники зможуть побачити відео про шлях Школи від навчання в одному відділенні в НДСЛ «Охматдит» МОЗ України до створення державної установи.
Сергій Шкарлет презентує основні положення, мету, завдання Державної установи.
Кураторка Школи Наталія Мосейчук розповість про перешкоди, які пройшли, про захист і роботу надалі і про Піклувальну Раду.