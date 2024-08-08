Наталка Карпа повідомила про загибель на війні зірки свого кліпу – військового Михайла Потапова

Українська співачка Наталка Карпа повідомила, що на війні загинув зірка її кліпу – військовий Михайло Потапов.

Сумною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Життя захисника обірвалося 3 серпня. Михайло Потапов, який захищав країну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання отримав серйозне поранення та був доправлений до госпіталя. Вже в медзакладі серце військового не витримало та зупинилося.

Загиблий військовий Михайло Потапов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Михайло знімався в моєму кліпі. Скільки всього розповідав! Як боронив землю, як він любив свою країну…Плачу, серце на шматки…Господи, йому жити, створювати сім'ю, народжувати дітей, кохати", - написала виконавиця.

Наталка Карпа із загиблим військовим Михайлом Потаповим / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До слова, Михайло Потапов знявся у кліпі Наталки Карпи на пісню "Жінка, що тебе чекає", прем'єра якого відбулася минулого року. Артистка пригадує, як військовий їй допомагав опановувати зброю та підтримував, хоча сам був ще зовсім молодим.

Загиблий військовий Михайло Потапов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа із загиблим військовим Михайлом Потаповим / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Знайшла кадри…Ти мені так допомагав, підказував, підтримував…Хоча сам такий молодий і стільки пройшов. Вірю, що там, між хмарками в засвітах, ти підсилиш армію Божу", - написала співачка.

Наталка Карпа із загиблим військовим Михайлом Потаповим / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув відомий шеф-кухар Сергій Пантак. Без чоловіка залишилася дружина, а без батька – доньки.

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