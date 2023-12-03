Наталя Гуменюк пішла з посади речниці Сил оборони півдня

Гуменюк більше не буде речницею Сил оборони півдня.

Наталія Гуменюк пішла з посади керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Коли попереду багато цікавого... а хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо ПО СИЛАХ", - йдеться у дописі.

Раніше Гуменюк у коментарі "Суспільному" казала, що її переводять у підрозділ Морської охорони Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, у листопаді "Детектор медіа" писав про імовірне про звільнення Гуменюк у звʼязку з "великими трансформаціями в структурі".

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