Натяки на Сирського та опір системи: генерал Драпатий підірвав мережу заявою на підтримку Федорова

Генерал Драпатий підтримав Федорова

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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий — один з небагатьох чинних висопоставлених військових командирів став на захист ексміністра оборони Михайла Федорова.

Про це Драпатий написав у соцмережах.

«Армії потрібні зміни, але без справедливості жодні зміни не матимуть сенсу для людей, які щодня тримають на собі цю війну», — пише генерал.

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За його словами, з приходом нової команди Федорова до Міністерства оборони «з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими роками жила військова система».

«Йшлося не про нові назви чи чергову перебудову на папері, а про проблеми, наслідки яких воїни й командири відчувають щодня», — сказав військовий.

Він подякував Федорову і його команді за те, що вони «взялися за цю роботу і не побоялися торкнутися речей, які система звикла обходити мовчанням».

«Я служу у Збройних Силах двадцять шостий рік, і за цей час армія давно стала для мене не посадою, званням чи окремим етапом життя. Це справа, якій я віддав все і за яку відчуваю особисту відповідальність», — розповів Драпатий.

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Генерад натякнув на критику Сирського, заявивши, що в армії є багато командирів, які щодня працюють, «долаючи опір значно більший, ніж має бути під час війни».

Драпатий наголосив, що за останні пів року характер взаємодії між бойовими підрозділами та Міністерством оборони кардинально змінився. Військо нарешті отримало в особі міністерства реального партнера, який вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність.

Проєкт «Лінія дронів» він навів як приклад того, як вчасне рішення держави може досить швидко вплинути на ситуацію на полі бою. Були й інші ініціативи, які вже довели свою користь для війська.

Драпатий розкритикував «систему»

Драпатий нагадав слова Федорова, який сказав, що багато з цих рішень доводилося проводити всупереч системі, а не завдяки її роботі.

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Генерал не критикував відкрито свого керівника Сирського, але неоднозначно заявив, що «система» дійсно заважає багатьом командирам.

Крім того, він натякнув на поширену проблему у ЗСУ, коли командири бояться доповідати «наверх» реальну обстановку на фронті, особливо коли йдеться про втрати людей чи територій.

«Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їх ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче. Мовчання командира ніколи не було формою відповідальності», — сказав генерал Драпатий.

За словами генерала, якщо правильне рішення залежить від особистої сміливості, а не від налагодженої роботи — сама система є хворою і потребує негайної трансформації.

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«Трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму. Вона має тривати доти, доки справедливі й зрозумілі правила не стануть нормою для кожного, хто служить державі. Ми воюємо за країну, в якій справедливість не залежить від прізвища, посади чи наближеності до керівництва. Армія, яка сьогодні захищає цю країну, має бути першим місцем, де такий принцип справді працює. Я дякую всім, хто сьогодні захищає ці принципи», — підсумував Михайло Драпатий.

Відносини між Драпатим і Сирським

Зауважимо, що відносини між генералами Драпатим і Сирським теж не є простими. У ЗМІ неодноразово писали про суперечності між ними. Крім того, Драпатому неодноразово «пророкували» посаду головкома ЗСУ, що теж внесло свій вплив.

Крім того, наразі генерал Драпатий є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Народна депутатка Мар’яна Безугла минулого року розповідала про те, як Генштаб нібито системно обмежував повноваження Михайла Драпатого, який міг стати серйозною альтернативою головнокомандувачу.

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Вона нагадала, що Драпатий успішно зупинив стрімки наступ РФ на Донеччині.

«Ні, його стали… збивати з посади командувача Сухопутних військ. А далі, під закликами, що він займатиметься всім фронтом, як уже такий молодець у бою, призначили командувачем об’єднаних сил… і не надали ні ресурсів, ні повноважень», — писала Безугла.

Натомість паблік Bankova Mail припускає, що Олександр Сирський міг попрохати відомих військових командирів висловитися на підтримку Ігоря Клименка на посаді глави Міноборони. Це зробив, зокрема, командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.

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Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сьогодні Зеленський сам підвтердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.

Тим часом відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей.

Сам Федоров сьогодні перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагав зміни керівництва ЗСУ і розкритикував Сирського.

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