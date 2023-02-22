НАТО чи ЄС: Єрмак розповів, до якої організації раніше вступить Україна

Голова ОП впевнений, що ядерні погрози з боку Росії є лише шантажем - "Путін боїться відповіді НАТО".

В Офісі президента вважають, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж до Європейського Союзу.

Таку думку висловив керівник ОП Андрій Єрмак під час зустрічі із журналістами у Києві.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - відповів він на запитання журналістів та додав, що "Україна є найкращим іміджмейкером Північноатлантичного альянсу" і що "сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО Росія не має".

Також Єрмак прокоментував ядерні погрози Путіна. Голова ОП впевнений, що погрози з боку Росії є лише шантажем. За його словами, Росія боїться прямого зіткнення із Альянсом, а тому буде остерігатися можливої реакції НАТО на застосування ядерної зброї.

"Ядерний шантаж відбувається постійно, але ми вважаємо, що це наразі тільки шантаж… Людина, яка сидить за шестиметровим столом, можливо, не непокоїться за долю інших, але боїться за себе", – зазначив він.

Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння: що це означає

Нагадаємо, під час виступу 21 лютого очільник Кремля Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Йдеться про обмеження ядерних озброєнь. Диктатор підкреслив, що країна-агресорка не виходить із договору, а саме призупиняє свою участь. Ця угода передбачає обмеження ядерного озброєння між США та РФ. Умови договору обмежували кількість ядерних боєголовок, що стоять на бойовому чергуванні.

У НАТО закликають Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав це "великою помилкою".

Тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО, Джоржа Мелоні в Києві, обстріл Херсона – новини 22 лютого

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