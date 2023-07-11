"НАТО керується страхом": політолог назвав наслідки для України від можливого провалу саміту

Завдання України – вступити до НАТО наступного, 2024 року. В іншому випадку, а також у разі перемоги Дональда Трампа у президентських виборах США, потрібно застосовувати план "Б".

Так вважає політолог Микола Давидюк, про що він сказав під час телемарафону 11 липня.

"Це не крайній катастрофічний саміт для нас. От якщо поганий день буде не завтра, а через рік в Вашингтоні, тоді це стане проблемою. Якщо, до прикладу, ми не вступаємо через рік (до НАТО, – ред.), а потім перемагає Трамп, в нас плану "Б" немає. Нас Росія тоді буде роздавлювати. Наше завдання за цей рік – вступити", – висловився політолог.

За його словами, завдання для України "на завтра" прості і зрозімілі.

"Мінус ПДЧ – це вже зрозуміло. Частина меседжів вже написана. Немає безпекових гарантій: давайте там хоча б на 20-30 відсотків покращимо цей текст, зробимо його більш проукраїнським і вже зможемо за рахунок цього зберегти мільйони життів", – зазначив Давидюк.

На думку політолога, НАТО – найсильніша організація, яку потрібно переконати в одному: перестати боятися найслабшу, але "найбільш понтову" армію в світі – російську.

"Вони (НАТО, – ред.) зараз керуються страхом, тому обмежують наші можливості в середині самої організації", – додав експерт.

Він також нагадав, що завтра, 12 липня, у Вільнюсі відбудеться важлива персональна зустріч українського президента з лідером США Джо Байденом.

"Це – найважливіша зустріч. Нам треба сказати, що частина його політичної перемоги на виборах наступного року – це наш вступ до Альянсу, це наша перемога у війні", – додав експерт.

Нагадаємо, 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі пролунали заяви щодо вступу України до Альянсу, а також війни проти російських окупантів. У Литві лідери країн-членів НАТО вирішили скасувати ПДЧ (План дій щодо членства) для України. Це програма НАТО для адаптації країн-кандидатів перед вступом, яку схвалили 1999 року, і відтоді через неї пройшли 11 країн Європи.

Додамо, що 2022-го Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ.

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