НАТО та Україна підпишуть угоду для захисту від кібератак — Столтенберг

НАТО та Україна підпишуть угоду для захисту від кібератак — Столтенберг

Київ отримає розширений доступ до обміну інформацією про шкідливі програми.

Після масової хакерської атаки на українські урядові сайти генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання угоди між НАТО та Україною щодо посилення кіберспівпраці.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

Столтенберг засудив атаки на урядові сайти в Україні та пообіцяв, що НАТО посилить співпрацю з Україною в сфері кыберзахисту.

"Найближчими днями НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми. Рішуча політична і практична підтримка НАТО України буде продовжена", - підкреслив генсек Альянсу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 січня, на сайти державних органів було здійснено найпотужнішу за останні чотири роки хакерську атаку. Унаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

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