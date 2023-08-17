НАТО в обмін на території: Столтенберг прокоментував скандальну заяву з Альянсу

НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні, яку розпочала Російська Федерація.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в місті Арендал, пише Reuters.

Таку заяву генсек Альянсу зробив після того, як очільник канцелярії СтолтенбергСтіан Єнсен допустив можливість вступу України до Альянсу через поступку частини своїх територій країні-агресорці Росії. До слова, з годом Єнссен сказав, що шкодує про свої слова.

"Його (Єнссена - Ред.) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна. Ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберг.

Пропозиція поступитися територією: реакція України

Днями у НАТО запропонували Україні поступитися територіями, щоб вступити до Альянсу. Таку заяву зробив голова канцелярії генсека. За словами, Стіана Єнсена, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни.

Українське МЗС висловило свою позицію щодо цього. Відомство засудило такі розмови та заявили, що подібні заяви є абсолютно неприйнятними.

Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на таку пропозицію. З його слів, - цее вкид, який зроблено, щоб помацати нерви українців.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує: справа у тому, що конфлікти у різних точках планети. За його словами, така ідея Москві подобається, бо узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право.

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