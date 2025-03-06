"НАТО – застаріле": Залужний сказав, яка безпека потрібна Україні

Членство в НАТО не дасть Україні політичного захисту. Гарантувати безпеку держави могло б членство у європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати.

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

"НАТО – воно застаріле і морально, і фізично. І, скоріш за все, політичного якогось захисту нам нічого не дасть", – висловився посол.

Таку саму думку він має й щодо миротворчих західних військ, які потенційно можуть бути введені до України.

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"Так само примарний вигляд має і варіант, на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу – ця доктрина була розроблена в середині 90-х років: коли там заводились круті парні, вони там ролики знімали, транслювалося по CNN. Хлопці військові, вони, до речі, зараз розказують, що то за війна була. Там тільки цей ролик НАТОвському солдату покажуть – відпаде не тільки бажання служити, а й ще щось там. Тому це страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові", – розповів Залужний.

Тому, на його думку, "найкращі гарантії безпеки закладені у нас самих". У цьому контексті корисним для України було б членство у європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати.

Посол переконаний, що створити нову архітектуру європейської безпеки можна на базі JEF (The Joint Expeditionary Force) – Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.

До слова, раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав, що може стати "залізобетонними" гарантіями безпеки для України. Зокрема, він теж скептично ставиться до ідеї з миротворцями.